Le giovani stelle del tennis continuano a vincere e brillare

Il circolo tennis di Porto San Giorgio presenta i suoi gioielli: con le loro imprese fanno onore alla scuola di tennis sangiorgese e marchigiane e, perché no, nazionale. All’interno del meraviglioso gruppo degli Under 10 Edoardo Basili è fra i due migliori della regione Marche, mentre per quanto riguarda Alessandro Andolfi, Pietro Trascini, Edoardo De Ruggiero e Paolo Andolfi oltre naturalmente a Vittorio Ruggeri sono fra i migliori under 10 delle Marche e raggiungono costantemente la vittoria o le prime posizioni in tutti i tornei categoria. Splendidi risultati anche per l’attività agonistica, dove dietro Diego Paniccia al torneo di macro area di Tolentino ha superato ben sei turni partendo dal tabellone di quarta categoria e raggiungendo il tabellone di terza dove si è dovuto arrendere ad un avversario di categoria molto superiore. Ottimi risultati nel tabellone di quarta categoria anche per Riccardo Sermarini e Carlo Alocco mentre nel tabellone under 12 la undicenne Camilla Del Giovane, una dei migliori prospetti under 11 della regione, si è dovuta arrendere al tabellone superiore ad una avversaria di un anno più grande lottando comunque con temperamento e classe. Domenica è iniziata l’avventura della squadra femminile di serie C dove sono annoverate Giulia Di Concetto che in questo momento sta giocando un torneo internazionale in Croazia, Aurora Gibellieri che si è ben comportata in tutti gli open di categoria raggiungendo la posizione di 26 nel tabellone seconda categoria, Chiara Alesiani e Silvia Chinellato. Tutte ragazze molto giovani che disputeranno anche con ottimi prospettive il campionato nazionale under 16.