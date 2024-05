Le modifiche alla viabilità

Senso di marcia invertito nelle vie Properzi e Panfili. La giunta investe 40.000 euro per sistemare i marciapiedi nei pressi del mercato agroalimentare Il senso di marcia delle due strade laterali del mercato alimentare (via Properzi e via Panfili) sarà invertito. La novità è resa nota dall’assessorato alla viabilità. Ieri gli addetti comunali hanno proceduto alla sistemazione della nuova segnaletica.: "Il cambiamento intende favorire il traffico nord-sud creando una ulteriore arteria diretta e tenendo conto anche delle dirette dimensioni delle vie del centro – spiega l’assessore alla viabilità Marco Tombolini - . Oltre alla promozione della sicurezza veicolare, c’è la chiara volontà di procedere verso la pedonalizzazione di alcune vie centro cittadino. La misura è presa in vista della stagione estiva, durante la quale viene abitualmente pedonalizzata via Gentili. In generale, inoltre, c’è l’ intenzione di alleggerire il flusso veicolare nelle aree del centro interessate. Ne trarranno beneficio anche i residenti della zona e le realtà commerciali: si lega ai lavori di riqualificazione e ammodernamento del mercato agroalimentare. Si raccomanda, soprattutto nei primi periodi in cui la novità alla viabilità sarà in vigore, di prestare attenzione alle indicazioni della segnaletica". A tal proposito si aggiunge la recente decisione, da parte della Giunta, di investire 40 mila euro circa per il risanamento e la realizzazione di marciapiedi limitrofi all’area mercato nei tratti di via Panfili e via Giordano Bruno.