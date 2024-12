Le strade in sicurezza: "Ora continuare i lavori"

Risultato raggiunto, quello in via del Crocifisso, nel popoloso quartiere di Santa Caterina, dove è stato realizzato un nuovo tratto del camminamento che va dall’area verde Santa Croce verso via Trieste. Un’opera utile e molto attesa, su una strada stretta e molto trafficata, dove passano anche i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze per raggiungere le zone interne olte a bus, camion e mezzi agricoli.

"Ora – spiegano Guglielmo Abbruzzetti, presidente dell’area verde S. Croce ed Elvezio Serena, residenti in zona, che ringraziano i sottoscrittori della petizione, l’amministrazione Calcinaro e l’impresa che ha realizzato il lavoro – è importante accelerare, proseguire e completare il camminamento, sia per arrivare in viale Trieste, sia per collegare i due centri sportivi, area verde S. Croce e centro USA di via Guarnieri, sotto ai palazzi Santarelli. Visto lo scarso senso di responsabilità di molti automobilisti nel rispetto del limite di velocità in via del Crocifisso, occorre attivare lampeggiatori, semafori intelligenti e controlli di polizia. E’ anche necessario ridipingere le strisce pedonali. Alcuni giorni fa, proprio sulle strisce sbiadite è stato investito un ragazzo". Dopo un primo breve tratto, realizzato nel 2020, in queste settimane l’impresa appaltatrice ha terminato i lavori dell’opera, realizzata a regola d’arte, proseguendo il Camminamento fino al Bar Cuore, vicino alla Chiesa. "Aspetto interessante è che, lungo la passeggiata, si può anche apprezzare lo splendido paesaggio delle colline fermane fino ai Sibillini".