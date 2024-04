L’Intelligenza. Artificiale sull’ex Fim

Anche l’Intelligenza Artificiale, opportunamente interrogata da Pasquale De Angelis (del coordinamento associazioni per l’ex Fim) sulle azioni consigliate da portare avanti per evitare che un bene vincolato dalla Soprintendenza venga abbattuto, indica quelle "che sono state attuate dalle varie associazioni e cittadini che hanno voluto sostenere questo percorso. E dunque: segnalazione alle autorità competenti, ricerca di un sostegno legale, mobilitazione della comunità, appello ai media, richiesta di revisione del progetto, coinvolgimento di organizzazioni per la tutela dei beni culturali". A questo punto, De Angelis si concede di suggerire un’ulteriore azione "come forma di disobbedienza civile e ultima ratio: che le persone si incatenino formando una catena umana intorno e a difesa dell’ex Fim qualora ci sia la scellerata scelta di dover abbattere la ‘cattedrale’". A tal proposito, ancora non si conosce la data della ennesima Conferenza di Servizi che, si spera, sarà decisoria sulla sorte della ‘cattedrale’ anche se il Coordinamento delle associazioni per l’ex Fim constata "tante stranezze e nessuna tutela del ‘bene monumentale vincolato’ in quanto vediamo che, nella Conferenza di Servizi la stessa Soprintendenza è rimasta da sola a difendere tale vincolo, accerchiata ormai sia dai soggetti privati, ma anche dagli altri soggetti pubblici. Lo affermiamo senza alcun timore perché molteplici sono state le inadempienze passate e quelle che si stanno tutt’ora perpetrando in questa ulteriore indagine. E questa è già una sostanziale vittoria della strategia della proprietà". Ancora una volta, il coordinamento rileva come "tutti si siano dimenticati del dovere contrattuale della proprietà per la bonifica del suolo. Si è lasciato correre sui ritardi, sulle gravissime inadempienze e gli enti preposti non hanno mai lavorato tanto alacremente perché venissero rispettati gli obblighi della proprietà di completare la bonifica e il recupero dell’area". E intanto, il coordinamento sta preparando un incontro pubblico "durante il quale parleremo delle ipocrisie che stanno dietro alla storia dell’ex Fim".