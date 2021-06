Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 13 giugno 2021 - Una discussione in famiglia degenera: la moglie (una quarantenne) si fa venire a prendere dal padre per lasciare quella casa, ma il marito si mette davanti all’auto per impedirle di allontanarsi e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato urtato, a mo’ di avvertimento più che con l’intento di essere investito, dal veicolo che si stava rimettendo in marcia.

L’uomo (di circa 40 anni) è caduto, ma si è rialzato subito, riuscendo a raggiungere la macchina e ad aprire lo sportello per far scendere la donna, mentre il suocero avrebbe innescato la marcia, trascinando per circa 15-20 metri il genero che rimaneva tenacemente attaccato alla portiera, finché non ha mollato la presa, restando a terra, sfinito e ferito.

A quel punto, padre e figlia hanno proseguito per la loro strada, allontanandosi velocemente, forse spaventati dalla drammatica piega presa dagli eventi. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 16, a Bivio Cascinare. A chiamare i soccorsi per l’uomo rimasto a terra, sanguinante e con diverse contusioni, sono stati i fratelli.

Sul posto sono arrivati l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Azzurra, che vedendo le condizioni dell’uomo e tenendo conto della dinamica di quanto era accaduto, hanno deciso di allertare l’eliambulanza. Icaro è atterrato in un campo poco distante da dove è accaduto il fatto e, caricato il ferito (le sue condizioni non sono giudicate in pericolo di vita), ha ripreso il volo verso l’ospedale regionale. Sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che dovranno fare luce su quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dai vicini, quella di ieri non sarebbe stata la prima discussione avvenuta nella casa in cui da circa un anno, si è trasferita la famiglia composta da tre fratelli, uno dei quali sposato, e da altri congiunti.