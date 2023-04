Litiga con la moglie e picchia gli agenti

Prima ha litigato violentemente con la compagna, poi ha aggredito i poliziotti che sono intervenuti per riportare la calma. Protagonista della vicenda un uomo di Porto San Giorgio che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. È successo in un appartamento del lungomare Gramsci di Porto San Giorgio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo e una donna che stavano litigando animatamente. A quel punto gli agenti hanno separato i due e sono riusciti a riportare la calma, invitando l’uomo ad allontanarsi. Lui, dopo un iniziale momento di calma, ha avuto un nuovo scatto d’ira decidendo di rientrare in casa e aggredendo i poliziotti. L’uomo è stato bloccato dagli agenti