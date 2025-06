E’ partito in bici da Savona per premiare Michele Massa

E’ partito in bici da Millesimo (Savona) il 4 giugno per consegnare un riconoscimento ai partecipanti italiani alle Paralimpiadi 2024 di Parigi classificatisi al quarto posto. Santino Mellogno (team Marchisio Bici) ha fatto tappa a Porto San Giorgio per incontrare lo schermidore Michele Massa. L’iniziativa si è svolta ieri nella stanza del sindaco alla presenza degli assessori al Servizi sociali e all’Istruzione Carlotta Lanciotti e Marco Tombolini. Massa vive a Porto San Giorgio da quasi tre anni: "Ora, con la squadra, è in preparazione del Mondiale di settembre in Corea del Sud, a Ikan – ha detto –. Il 21 giugno partirò per Roma, a luglio il ritiro, ad agosto altri tre impegni in previsione dell’importante appuntamento".

Il fiorettista, quarto a Parigi nel 2024, viene da un’annata positiva: a San Paolo ha conquistato due ori in Coppa del mondo ed altrettanti ai Campionati italiani di Siena. Mellogno, con il progetto "Paralimpiadi Parigi 2024 – Ai piedi del podio" patrocinato da Millesimo e dalla Regione Liguria, incontrerà 23 atleti girando lo Stivale, percorrendo circa 2.500 chilometri in 25 giorni. A Massa ha consegnato una medaglia in ceramica, una pergamena e uno dei disegni realizzati dai bambini della scuola d’infanzia Luzzati di Millesimo.