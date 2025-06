‘Il Medioevo è tra noi’ . Luce sull’età di mezzo tutt’altro che buia

‘Il Medioevo è tra noi’. Il regista della Cavalcata dell’Assunta, Adolfo Leoni, ha esortato a fare luce sull’età di mezzo, tutt’altro che buia, insieme a un gruppo di ricercatori. Due eventi, il primo dei quali pochi giorni fa presso l’auditorium ‘San Filippo Neri’. Alla presenza dell’assessora alla cultura Micol Lanzidei, che ha sottolineato la capacità della Cavalcata di celebrare il nostro patrimonio identitario creando un legame tra memoria e bellezza, ha preso la parola il professore del liceo classico ‘A. Caro’ Francesco Castiglione dimostrando grande capacità nel ‘dipingere un affresco di mille anni quale il Medio Evo e incardinarlo nella storia locale’. Partendo da una similitudine con un reportage televisivo di Pierpaolo Pasolini, ha spiegato come ‘cardine dell’età medioevale, e delle città, sia l’archetipo (qualità) a differenza di quella moderna basata sullo stereotipo (quantità); di Fermo, prima Signoria delle Marche, che si trova tra i due ‘Soli’ di Chiesa e Impero e dello stemma cittadino che ricorda il potere di entrambi. Bravo anche il professore del liceo delle scienze umane ‘A. Caro’ e gran ricercatore di documenti, Pierluigi Vitellozzi, nel raccontare la storia del ritrovamento casuale dello stendardino di Moregnano e della conoscenza di quello di Francavilla; dell’editto del 1752 del comune di Fermo, con richieste allo Stato Pontificio per ‘ordinare’ di rinnovare i ben 47 stendardi che i castelli di Fermo erano obbligati a mostrare in occasione della partecipazione alla Cavalcata dell’Assunta. "È stato questo il primo appuntamento di un lungo ciclo di convegni- hanno ricordato i vicepresidenti Roberto Montelpare e Stefano Lignite nel consegnare una pergamena ai relatori- il prossimo appuntamento sarà giovedì 19 giugno alle 21.30 sempre all’auditorium San Filippo Neri".

Gaia Capponi