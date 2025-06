Essenziale/Presente, dialoghi sulla democrazia

È tutto pronto a Fiorano per l’edizione 2025 del festival Essenziale/Presente, la manifestazione culturale e di comunità che animerà il centro della cittadina. Una kermesse che comincerà questa sera e terminerà domenica vivacizzando i luoghi del centro, da piazza Ciro Menotti al giardino del Santuario, passando per il Bla a Villa Coccopani. Sono tante le location scelte da comune, Pandora Rivista e dalle associazioni del territorio per dialoghi, incontri, laboratori e workshop.

Questa edizione sarà improntata sui temi del bene comune, democrazia, dialogo, conflitti, frontiere della scienza e giornalismo. Argomenti per riflettere sul presente e su una vita che va alla velocità della luce, inseguendo la trasformazione senza curarsi troppo di quanto è essenziale. Si apre alle 18 con il laboratorio paviment-art a cura di Carlo Moretti e Tina De Falco dell’associazione InArte e la partecipazione di Get Babele del Centro per le famiglie del distretto ceramico. Piazza Menotti si trasformerà in un grande murale a terra, dove chiunque potrà scrivere le sue parole essenziali. Alle 21, sempre in Menotti, interverrà Enzo Bianchi che rifletterà sul tema Essenziale/Presente.

Tanti gli appuntamenti di domani, già alle 10.30 nel giardino del Santuario l’economista Stefano Zamagni dialogherà con Annalisa Vandelli sul tema ’Per una pace essenziale’. Nel pomeriggio l’analista geopolitica Greta Cristini parlerà di Europa e disordine globale, alle 18 Antonio Scurati (nella foto) sarà sul palco per presentare il suo libro ’M. - La fine e il principio’, l’ultimo della serie che racconta Benito Mussolini, e da cui è nata anche una serie tv. In serata ancora una lezione su Cosmo in brevi lezioni con Amedeo Balbi; in chiusura lo spettacolo Stardust di e con Alessia Canducci.

Domenica sono previsti gli interventi di Carlo Galli (ore 11 Teatro Astoria), Simone Pieranni e Alessandro Aresu (Ciro Menotti ore 18) in ’Il futuro è in Asia? Intelligenza artificiale e geopolitica’; l’ultimo evento cMauro che parlerà di democraon Ezio zia in crisi. Saranno proposte altre esperienze come il pranzo a pic nic e le narrazioni itineranti. La partecipazione agli incontri è gratuiti, al termine di ogni appuntamento i relatori si fermeranno per il firma copie al punto informazione del festival; sarà possibile anche acquistare i libri nello stand Essenziale/Presente, curato dalla libreria Le vite degli altri. In caso di maltempo gli incontri saranno al teatro Astoria.

Antonio Montefusco