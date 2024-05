Lo spettacolo ’nuova.io’ chiude la stagione

La Compagnia della Marca, in collaborazione con il Comune torna in scena alle 21,15 di oggi nel teatro comunale con "nuova.io", uno spettacolo scritto e diretto dall’attore e regista Roberto Rossetti; "Con tale rappresentazione chiudiamo la stagione di prosa invernale" avverte l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, la quale ringrazia il regista Rossetti per aver trattato e per l’averlo fatto con estrema sensibilità e intelligenza un tema tanto delicato e complesso quale può essere la vita di una persona affetta da quella che viene definita la malattia del secolo, E lo fa attraverso il racconto di una donna che soffre di un tumore al,ovaio e che nonostante ciò riuscirà a procreare, Spiega il regista: nuova.io è un testo originale che racconta una storia in prosa, attingendo alla realtà, . È uno spettacolo che commuove, diverte e informa con coraggio, Non è solo uno spettacolo teatrale; bensì un viaggio di speranza, consapevolezza e guarigione. Attraverso la fusione di musica, danza e prosa,. lo spettacolo mira a far luce sulle difficoltà affrontate da milioni di persone in tutto il mondo, attraverso la storia di una ragazza di nome Luce che vive l’incubo della malattia e alla fine riesce a riassaporare la bellezza della vita.