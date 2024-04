Lotta all’abbandono dei rifiuti, a Lido Tre Archi sorgerà un piccolo ecocentro

Uno spazio per conferire rifiuti, per avvicinare i cittadini, per evitare gli abbandoni indiscriminati. Per questo sorgerà a Lido Tre Archi un piccolo ecocentro, il primo di un progetto che coprirà i vari quartieri e che supporterà e sgraverà l’attuale carico e mole di lavoro dell’ecocentro di contrada San Martino. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del mini ecocentro per la raccolta differenziata, che verrà realizzato da Comune e da Fermo Asite. "Un progetto che rientra in quello più ampio di revisione dei sistemi di raccolta per superare l’obsoleto porta a porta, ha detto l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi, i mini ecocentri verranno progressivamente dislocati sul territorio in primis in quei quartieri che registrano una maggiore densità di popolazione, si parte con questo di Tre Archi che coprirà l’utenza di tutta la costa nord, poi proseguiremo via via con gli altri. Saranno strutture presidiate da un operatore, che saranno utilizzate anche per ridurre il traffico veicolare, efficientare il servizio e migliorare la qualità della raccolta. Il territorio è esteso, le modalità di raccolta non possono essere uniformi e quindi questa è un’ulteriore forma di vicinanza ai cittadini. In questo modo verrà deflazionato l’ecocentro di San Martino".

Ciarrocchi spiega che in una società sempre più orientata a prodotti usa e getta i rifiuti aumentano a dismisura, soprattutto quelli ingombranti e Raee: "Indubbiamente la realizzazione del Mini ecocentro permetterà ai cittadini di avere un punto di raccolta dove conferire con più facilità e prossimità. Il progetto prevede una zona di accesso per mezzi comunali, un presidio dell’operatore e la creazione di spazi di parcheggio nell’area circostante". Attualmente l’ecocentro comunale di contrada San Martino è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.00 alle 17.30, il sabato solo al mattino (tel. 0734. 620851) . Per non sprecare e anzi per ridare vita alle nostre cose c’è anche il Centro del Riuso (Riuso – Asite – Riuso – Asite (asiteonline.it), aperto il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - tel. 0734. 62117).