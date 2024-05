L’Urbani e i progetti per i ragazzi Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale elogia l’impegno dell’Urbani per i ragazzi speciali. Partecipazione anche da vicesindaco e assessore. Aumento studenti con disabilità nelle scuole superiori marchigiane. Impegno per l’inclusione da parte di diverse strutture.