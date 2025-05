Manuscia . Del Rosso ancora sul set

PORTO SANT’ELPèIDIO

Bel riconoscimento per l’attrice di Porto Sant’Elpidio Manuscia Del Rosso. Tra i suoi ultimi lavori c’è stato il ruolo all’interno del cortometraggio "Il mistero di Spartimento" e l’opera girata dal regista Angelo Faraci ha appena ottenuto un premio nella finalissima delle Nomination Rai Cinema Channel all’interno del prestigioso Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera. Il cortometraggio ha vinto 1 anno sulla piattaforma Rai Cinema, tutti pertanto potranno vederlo gratuitamente. Un attestato importante perché si tratta del Festival della cinematografia sociale, organizzato dal 2007 su idea di Paola Tassone dall’associazione di promozione sociale "L’Università Cerca Lavoro". La rassegna ha l’obiettivo di promuovere le opere audiovisive che meglio rappresentano il racconto dei temi sociali e della sostenibilità. "Il mistero di Spartimento" è ambientato a Novara di Sicilia negli anni ’60-’70, in un ambiente rurale e prende spunto dalla popolare leggenda delle streghe che facevano del male ad un paese e ai suoi abitanti, mentre invece la realtà era opposta e dunque l’apparenza era fatta di pregiudizi errati. Per la 49enne Del Rosso proprio un periodo intenso e pieno di notizie positive, sta completando infatti due sceneggiature e pochi giorni fa è stata scelta come referente per le Marche da Officina del Cinema.

Andrea Scoppa