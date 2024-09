Mariner, successo in rimonta col Monturano

MONTURANO

1

ATLETICO MARINER

2

MONTURANO: Monti, De Carolis N., Fabi, Piras (31’ st Morelli), Ballanti, Muzi, De Carolis T. (31’ st Verini), Santarelli (25’ st Toro), Altobello, Russo, Palestini (15’ st Ercoli). A disp. Pietrini, Adami, Cisbani, Natale, Marcelli. Allenatore Martino Martinelli

ATLETICO MARINER: Testa, Eulisi, Fabi Cannella, Veccia, Aliffi, Sosi, Panza (25’ st Lalaj), Picciola (25’ st Ambanelli), Liberati (46’ st Sharif), Napolano, Verdesi (14’ st Cialini). A disp. Amato, Di Filippo, Mascaretti, Addarii, Bonifazi. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Spadoni della sezione di Pesaro

Reti: 12’ pt Altobello (R), 28’ st Liberati, 45’ st Cialini.

Note: Circa 150 gli spettatori presenti. Ammoniti: De Carolis T., Testa, Veccia, Cialini. Recupero: 0’+5’

L’Atletico Mariner trova un successo fondamentale e con le unghie e con i denti agguanta tre punti nel finale di gara battendo in rimonta per 1-2 il Monturano. Nel primo tempo succede poco ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa: lancio di Muzi in profondità per Russo, c’è un’indecisione in area di rigore tra Eulisi e Testa con quest’ultimo che va a contatto con il diretto avversario e il direttore di gara assegna il penalty. Sul dischetto va Altobello che spiazza Testa e segna l’1-0. Nel finale del parziale ci prova Napolano da calcio di punizione ma Monti respinge in angolo. Dopo i primi 45 minuti non brillanti, nel secondo tempo l’Atletico Mariner torna in campo con un altro spirito e con il passare del tempo la squadra di Fusco gestisce bene la sfera e riesce a guadagnare campo. Al 2’ st occasione per gli ospiti: Napolano da palla inattiva scodella all’altezza del primo palo per Liberati che davanti alla porta si vede sbarrare la strada in uscita da Monti che devia in corner. Con pazienza e soprattutto con tanta voglia arriva il pareggio marineros: corre il 28’ st quando Veccia trova con un lancio in profondità Cialini che spizza di testa per Liberati. Il 9 biancoblu si presenta davanti alla porta e con il destro indirizza il pallone sul secondo palo e sigla l’1-1. Al 33’ st Cialini viene servito davanti alla porta ma è provvidenziale il salvataggio di Muzi che in chiusura manda il pallone in angolo. Al 45’ st arriva il sorpasso del Mariner: calcio piazzato battuto da Napolano all’altezza del primo palo per Liberati che di testa colpisce la sfera, Monti manda sulla traversa e sul tap-in si avventa Cialini che segna l’1-2 definitivo. Un successo meritato, un premio per il lavoro svolto da un grande gruppo che inizialmente non è stato ripagato dai risultati ma che ora può guardare il futuro con fiducia.