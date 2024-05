Marsili: "Ecco il disciplinare per l’accoglienza turistica in Valdaso"

Si è tenuto presso ‘La Bottaia’ di Monte Vidon Combatte, l’incontro dal titolo ‘Strategie e opportunità per lo sviluppo dei Borghi’ promosso dal Gal Fermano e Tu.Ris. Marche con lo scopo di presentare gli obiettivi raggiunti in merito allo sviluppo della Valdaso ed il disciplinare per l’accoglienza turistica nello stesso territorio. Ad introdurre i lavori è stata Michela Borri, presidente del Gal Fermano, che nel fare il bilancio della programmazione dei Fondi europei 2014/2020, ha sottolineato i traguardi raggiunti con i cinque Progetti integrati locali. Tra questi il Pil Ecotour Valdaso che ha interessato i Comuni di Altidona, Campofilone, Lapedona, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Ortezzano e Petritoli. "Con il Pil abbiamo supportato il comparto turistico commerciale nell’area dei Comuni aderenti, con una dotazione finanziaria complessiva di 759.062,52 euro – ha detto Borri – ottenendo come risultato la creazione di due nuove imprese e tre potenziate con nuovi rami di attività, oltre ai tanti investimenti fatti dai Comuni per recuperare beni di pregio funzionali alla realizzazione di punti d’informazione e servizi turistici nonché per completare la Ciclovia dell’Aso con la realizzazione di aree di snodo". Presenti all’incontro anche i sindaci Cannella di Campofilone e Massucci di Monte Vidon Combatte, ed il coordinatore del Gal Fermano Rocco Corrado che ha posto attenzione sul coinvolgimento sinergico tra pubblico e privato. Ruolo complementare nell’attività di promozione della Valdaso, è quello di Tu.Ris.Marche, tour operator specializzato nell’incoming capofila del progetto ‘Valdaso Experience’, un’attività di ‘destination branding’ per il territorio degli otto Comuni. "Grazie alla produzione di materiale informativo digitale e la partecipazione a fiere sul turismo in Italia e all’estero – ha detto Andrea Marsili, presidente Tu.Ris.Marche – siamo diventati un punto di riferimento per il turismo. Ad impreziosire questo importante lavoro è stata la stesura del disciplinare per l’accoglienza turistica in Valdaso, un vero e proprio decalogo sviluppato in modo condiviso con i partner operanti nel territorio ed indirizzato a chi vorrebbero inserirsi in questo settore o capire quali sono le best practices in ottica di un miglioramento della performance".

Paola Pieragostini