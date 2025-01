Medici di base: ecco Cruciani e Romitelli

Il medico di famiglia Luigi Taurino a partire da oggi va in pensione, al suo posto subentreranno due giovanissime dottoresse trentenni: Crizia Cruciani e Francesca Romitelli, ma alcune zone della media Valtenna resteranno ugualmente sguarnite. Alcuni giorni fa è stata l’Ast di Fermo ad annunciare la notizia del collocamento in pensione di medico Luigi Taurino, oltre a spiegare alla popolazione che sono state aperte presso gli sportelli dell’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, anche oggi e domani 1 febbraio dalle 7.30 alle 13 la procedura del cambio medico per gli assistiti. Resta però il problema di una carenza di medici di base nel territorio, infatti, Luigi Taurino, seguiva i suoi pazienti nei comuni di Montegiorgio, Magliano di Tenna e Falerone, ora per due paesi il problema è risolto.

Infatti, Francesca Romitelli che già svolge servizio a Torre San Patrizio ha garantito la sua disponibilità fra Magliano di Tenna e Montegiorgio, Crizia Cruciani ha dato la sua disponibilità per Montegiorgio. "Ringraziamo l’Ast di Fermo – spiega Pietro Cesetti, sindaco di Magliano di Tenna – che ha dato la possibilità ai residenti si svolgere le operazioni del cambi medico anche a Montegiorgio, per le persone più anziane è sicuramente una grande comodità. Ringraziamo la dottoressa Francesca Romitelli, a cui rivolgiamo l’augurio di ben venuta e di buon lavoro, che svolgerà servizio anche nell’ambulatorio del capoluogo che per la popolazione è molto importante. Come amministrazione per migliorare questo servizio abbiamo garantito gratuitamente l’ambulatorio e le utenze".

Resta però il problema di Falerone visto che al momento non è stato annunciato in maniera ufficiale nessun nuovo medico di base per assistere i pazienti della zona. "C’è qualche voce – dichiara Armando Altini, sindaco di Falerone – ma al momento non c’è stato comunicato nessun nuovo medico ufficiale, siamo in attesa e non nascondiamo un po’ di preoccupazione. Erano numerosi gli assistiti del dottor Taurino che non sanno ancora come gestirsi, fra loro ci sono anche pazienti con disturbi cronici. Inoltre sono venuto a sapere che la dottoressa Luckia Balatsinou, che presta attualmente servizio qui a Falerone, ma anche a Montappone, che ringraziamo per il suo lavoro, per motivi personali vorrebbe ridurre i giorni di presenza sul territorio e questo creerebbe ulteriori difficoltà ai residenti di tutta la zona" conclude Altini.

Alessio Carassai