Mezzo secolo di Merendero a Sant'Elpidio a Mare: Grande festa con clienti e amici

Oltre 800 persone hanno partecipato alla festa organizzata dalla famiglia Lattanzi per i 50 anni del ristorante ‘Il Merendero’ (a Casette d’Ete) e per i 55 anni da cuoco del patron, Ennio. Una ricorrenza resa ancora più speciale grazie alla entusiasta, affettuosa e commovente partecipazione di collaboratori vecchi e nuovi, di fornitori, di clienti di ieri e di oggi, del fermano, dell’ascolano e del maceratese, di fuori regione, autorità e amministratori

locali.

Tanti i momenti emozionanti in una serata in cui protagonisti sono stati Ennio, il fondatore de ‘Il Merendero’, la moglie Delia, i figli Simona e Ivan. Dopo la santa messa, celebrata da don Emanuele nel giardino del ristorante (addobbato a dovere per l’evento) è stato tempo della festa vera e propria, con brindisi e fuochi d’artificio.

La storia del Merendero e dei Lattanzi è stata raccolta nel libro (donato ai presenti) ‘Una vita ai fornelli’, a cura di Marisa Colibazzi, illustrazioni di Lufo, stampato da Paparini Editore: 50 racconti su aneddoti, curiosità, momenti più o meno felici dei 50 anni.

"Siamo frastornati dal tanto calore e amore che ci è stato riservato. Ci è sembrato di vivere un sogno, a occhi aperti" il ringraziamento dei Lattanzi.

