Misericordia, un anno da record

Un anno di grande impegno per la Confraternita di Misericordia di Montegiorgio. Il governatore Cristiano Bei snocciola i dati del 2022 evidenziando un incremento di tutte le attività e servizi rispetto al 2021. Tanto per dare qualche dato sono aumenti i trasporti sociali più 200; servizi di emergenza con ambulanza più 380, trasporti sociali a pagamento più 230, mentre sono rimasti costanti i servizi presso la Potes di Montegiorgio con però circa 5.000 chilometri percorsi in più rispetto all’anno precedente.

"In sostanza nel corso del 2022 sono stati effettuati circa 9.000 servizi con una percorrenza di oltre 450.000 chilometri – spiega Cristiano Bei –. E’ stato un anno di ripartenza sotto vari aspetti, ci siamo impegnati nel recuperare volontari che in seguito alla pandemia avevano ridotto la loro presenza in associazione; abbiamo ripreso la formazione in presenza e questo ha agevolato l’ingresso di nuovi volontari. Siamo ripartita con il progetto della ‘Misericordia Academy’, dedicato alla formazione al pronto soccorso e sensibilizzazione al volontariato nelle scuole, Stiamo già preparando il nuovo calendario per il 2023 presso l’istituto superiore Medi di Montegiorgio".

Quello che si è appena concluso è stato un anno di avvicendamento nell’organigramma della Misericordia e quindi i nuovi facenti funzioni, hanno utilizzato questo periodo per rodare i meccanismi, oltre alla riorganizzazione del gruppo di Protezione civile locale.

"Fra gli elementi che hanno caratterizzato il 2022 c’è stata la gestione del servizio di assistenza ai concerti di Servigliano del NoSound Fest – continua Bei – in quest’occasione abbiamo potuto confermare ancora una volta che la collaborazione fra personale medico, infermieristico, laico, forze dell’ordine e 118 fa la forza, tanto da riuscire a gestire in loco tutte le criticità senza ricorrere ad ospedalizzazioni. Fra i progetti in cantiere l’acquisto di una nuova ambulanza, un pulmino per i servizi di trasporto sociale e lavori di riqualificazione della sede. La Misericordia ormai è una realtà consolidata nel territorio che copre undici comuni della media Valtenna, ma ho invitato i sindaci e imprenditori a sostenerci, perché nel corso degli anni ci sono stati richiesti sempre più servizi a fonte di aumenti di costi di materiali, riscaldamento e carburante. Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari, giovani del Servizio Civile e persone che a vario titolo sostengono e consentono alla macchina della Misericordia di funzionare".

Alessio Carassai