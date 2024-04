Missione compiuta, Yuasa Battery in finale

Grottazzolina

3

Consar Ravenna

2

YUASA BATTERY : Cubito, Vecchi 1, Lusetti, Canella 7, Mattei 8, Bruening 26, Ferraguti, Mitkov, Fedrizzi 16, Marchiani, Romiti (L2), Foresi, Marchisio, Cattaneo 4. All. Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Mengozzi 5, Chiella (L2), Bovolenta 27, Arasomwan, Bartolucci 10, Goi (L1), Mancini, Orioli 22, Raptis 11, Russo 3, Feri, Grottoli, Menichini, Falardeau, Benavidez 1. All. Bonitta.

Arbitro: Venturi - Scotti.

Parziali: 25-20 (26’), 15-25 (26’), 25-23 (32’), 19-25 (26’), 15-10 (16’).

Alle 22.48 esplode il Pala Grotta perché la Yuasa Battery stacca il pass per la finale dopo oltre due ore di grande pallavolo, merito anche di Ravenna con giovanissimi talenti in campo che hanno offerto uno spettacolo unico. Ora l’atto finale, sempre su tre gare, contro Siena che ha superato Porto Viro. gara uno domenica a Grottazzolina. Tifo assordante in un Pala Grotta strapieno. Parte forte la Yuasa al servizio con quattro ace che scavano il solco iniziale ma Bonitta ferma tutto e Ravenna riprende il ritmo tornando sotto nel punteggio. In rotazione di P1 allunga ancora Grotta con super Fedrizzi al servizio e ancora time-out Bonitta, sul +5 locale che resta tale fino al 25-20 finale in un parziale nel quale è stato il servizio di Grotta (6 ace) a fare la differenza. Situazione capovolta nel secondo parziale con il turno di Russo al servizio che scava il solco e Grotta che fatica a costruire. Ortenzi ferma tutto sul 12-6 Ravenna dopo il primo tempo dell’ex Bartolucci. Spinge forte Ravenna con Grotta che diventa molto fallosa, non trovando misura in attacco soprattutto con diversi errori gratuiti. Eloquente il 15-25 finale col match che torna in parità.

Terzo set di grandissima intensità con la Yuasa che prende ritmo in avvio ma Ravenna, trascinata da Bovolenta e soprattutto Orioli mette il naso avanti in rimonta sul 21-20 ma poi due muri locali e altrettante ricostruzioni da cerchioletto rosso portano al 24-22. Bruening prima sbaglia il servizio e poi chiude in attacco il 25-23 al secondo set point.

Il Palas è una bolgia e si tira senza sosta, il turno al servizio di Bovolenta (braccio caldissimo per lui) vale il 6-8 e costringe al time-out coach Ortenzi. Sempre l’opposto ravennate a diventare incontenibile con il 16-20 che vale anche il secondo time-out per Grotta. Ma non cambia la musica e Ravenna vince 19-25, portando la sfida al tie-break.

Quinto set con la Yuasa che trova le misure fin dall’inizio e per Ravenna diventa tutto più difficile. Si cambia campo con tre punti di vantaggio e il pubblico a spingere al 15-10 finale per il tripudio locale.