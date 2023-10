Monopattino e scooter restituiti ai proprietari

Al termine di attente e precise indagini i carabinieri della Compagnia di Fermo hanno individuato e denunciato due persone per ricettazione e recuperato due mezzi rubati. La prima operazione è scattata a Porto Sant’Elpidio dove i militari dell’Arma del posto hanno denunciato all’autorità giudiziaria competente un uomo di 60anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di ricettazione. Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata, supportate da prove fotografiche, hanno portato all’identificazione del 60enne che, la sera del 23 agosto scorso, è stato visto da un residente alla guida di un monopattino elettrico precedentemente rubato. La vittima aveva denunciato il furto ai carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che avevano immediatamente avviato le indagini.

A Montegranaro, invece, i militari dell’Arma hanno deferito all’autorità giudiziaria uno straniero di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, sempre per il reato di ricettazione. L’attività investigativa ha permesso di identificare il giovane attraverso l’analisi di filmati di videosorveglianza pubblica e privata, sostenuta da prove fotografiche. Il 26enne era stato precedentemente intercettato da una pattuglia dei carabinieri mentre si allontanava in sella a uno scooter Piaggio Liberty, risultato essere stato rubato il 12 settembre 2022. Il furto era stato denunciato presso la caserma dei carabinieri di Sant’Elpidio a Mare dal proprietario, un uomo del posto. Lo scooter è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario dal personale dipendente della sezione radiomobile. Questi episodi mettono in luce l’importanza della collaborazione tra i carabinieri e i cittadini per assicurare la sicurezza della comunità locale e per riuscire a sconfiggere la criminalità.

fab.cast.