Montegiorgio si riconferma nella classifica nazionale ‘Città che Legge’

Il Comune e la comunità di Montegiorgio si riconfermano anche per triennio 2024-26 presso il Cepel (Centro per il libro e la lettura), nella classifica nazionale ‘Città che Legge’. Un riconoscimento che va ai comuni che rispecchiano i cinque requisiti imposti dal circuito, ovvero che l’Amministrazione si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura, riconoscendo la lettura come valore condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, oltre a promuovere iniziative atte a questi scopi.

"Siamo riusciti anche quest’anno ad ottenere il riconoscimento di ‘Città che Legge’ – spiega Michele Vita, assessore alla cultura di Montegiorgio – e dobbiamo ringraziare anche i volontari e gestori della biblioteca per l’importante funzione che svolgono. Questo ci permetterà di attingere ai nuovi bandi istituiti dal Cepel e quindi di promuovere altre iniziative legate alla lettura. Da anni si sta lavorando affinché la Biblioteca sia un luogo d’incontro e socialità: un luogo dove studiare, svolgere ricerche, ma anche giocare, fare attività di laboratorio e divertirsi. Prima di tutto dobbiamo annunciare che a partire da questo 2025 la gestione della Biblioteca comunale Monsignor Germano Liberati è stata assegnata all’associazione Archeoclub. Abbiamo anche un nutrito gruppo di lettura dell’associazione ‘Nati per leggere’ che si occupa di organizzare letture animate per bambini e non solo. Infine, sono stati confermati i laboratori che si svolgeranno nell’arco di tutto l’anno. I primi due appuntamento in calendario sono sabato 18 gennaio e sabato 1 febbraio con i laboratori e letture creative per bambini da 0 a 5 anni a partire dalle 10,30".

Per i laboratori e le letture creative l’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione perché i posti sono limitati, per informazioni contattare il numero 0734-952066.

a.c.