Fermo, 14 luglio 2019 – Un uomo di 82 anni ha perso la vita sotto gli occhi della figlia, a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre stava facendo il bagno in mare. Il dramma si è consumato nel primissimo pomeriggio sullo specchio d’acqua antistante il camping Spinnaker di Marina Palmense. L’82enne risiedeva a Roma e aveva raggiunto la costa fermana ieri in compagnia della figlia e della moglie, per trascorrere una breve vacanza al mare.

A poche ore dal suo arrivo, la disgrazia. L’anziano si trovava in acqua, in compagnia della figlia, che – a seguito del malore fatale del padre – ha lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è subito intervenuto il personale medico e sanitario che nulla ha potuto fare per salvare la vita all’uomo. Il luogo della tragedia è stato raggiunto anche dalla capitaneria di Porto San Giorgio. La salma dell’82enne è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Fermo.