Musica da vedere, da Bowie a De André

Un viaggio nel cuore della musica è quello che ha compiuto un gruppo di studenti delle classi 4 Biotecnologie sanitarie sez B , 4 energia sez. A e 5 Aeronautico e navale, accompagnati dai docenti Diletta Parrino e Daniele Egidi dell’ITT Montani di Fermo, a Palazzo dei priori. Il contesto era la mostra ‘Musica da vedere’, sulle copertine d’autore e i vinili, dal 1940, oggetti per lo più sconosciuti ai giovani di oggi. I ragazzi si sono dimostrati curiosi e davvero interessati a prendere parte a questa iniziativa e a curiosare tra le copertine originali dei Pink Floyd o di David Bowie, dei Beatles o di De Andrè, illustrate da grandi disegnatori e fumettisti del calibro di Andy Warhol, Milo Manara, Guido Crepax, Andrea Pazienza, Keith Haring e lo stesso Salvador Dalì. Un’occasione davvero imperdibile visto che la mostra si chiuderà domani. La visita alla mostra rientra nel progetto dal titolo Parole e note di cui Diletta Parrino è referente. Il progetto intende trattare la storia, le origini e gli sviluppi, nonché le contaminazioni che il genere musicale blues e rock originatosi a fine ‘800, ebbe all’interno del contesto della cultura afroamericana e non solo; uno dei generi più importanti della storia della musica, un vero e proprio ambiente musicale che divenne un punto di partenza per tanti altri stili della musica moderna. Inoltre si cercherà di sottolineare gli aspetti che la musica popolare ebbe sulla nascente società massa e le implicazioni industriali sui prodotti di consumo. Spiega la docente: "Miriamo al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media".