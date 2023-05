Nei sotterranei della città Vigili del fuoco in prima linea

Gli uomini del Comando dei vigili del fuoco di Fermo hanno svolto un addestramento della durata di quattro giorni, sulle tecniche di soccorso speleo alpino-fluviale. Tutto si è svolto nel centro storico del capoluogo, nei tunnel ipogei dell’ex acquedotto romano. Due gli accessi ai cunicoli, uno in via Sabbioni e l’altro in un vicolo posto a distanza di circa ottanta metri. E’ stato simulato un intervento di ricerca e soccorso ad una persona in pericolo, in ambiente confinato, ad una profondità di circa venti metri sotto il piano stradale. Le finalità dell’esercitazione vanno ricercate nella conoscenza degli ambienti sotterranei, nell’affrontare e superare le difficoltà operative per il soccorso tecnico urgente, quali l’orientamento, la difficile percorribilità di anguste vie di comunicazioni sotterranee, l’individuazione del pericolante e la scelta della corretta tecnica per il suo recupero di derivazione speleo-alpino-fluviale. Fondamentale, per la riuscita dell’attività addestrativa, la collaborazione dell’amministrazione comunale che ha autorizzato l’utilizzo dei tunnel sotterranei. Le sedute di addestramento si sono svolte alla presenza e con il parziale coinvolgimento delle donne e degli uomini del Gruppo comunale di Protezione civile di Fermo.

Paola Pieragostini