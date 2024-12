’Noi Moderati’ cresce in città: presentato il nuovo coordinamento

Noi Moderati. Il partito, rappresentante del centrodestra moderato, annuncia la costituzione del suo nuovo coordinamento cittadino, ufficializzato dal coordinatore regionale Tablino Campanelli, dal coordinatore provinciale di Fermo Diego Tofoni e dal consigliere regionale Marco Marinangeli. Un momento significativo che vede l’ingresso ufficiale nel partito dei consiglieri comunali di Porto San Giiorgio Giulia Marinangeli, Andrea Susino ed Emanuele Morese. Quest’ultimo, assume il ruolo di coordinatore locale.

Tablino Campanelli afferma: "Crescita importante del partito per prepararsi alle elezioni regionali. Il partito cresce a vista d’occhio e lo fa con persone serie e di qualità. Tutto questo ci permetterà di presentarci agli elettori nel migliore dei modi, con un’offerta politica chiara, riconoscibile coadiuvata da rappresentanti credibili sul territorio". Diego Tofoni: "Noi Moderati cresce e si rafforza". Marco Marinangeli commenta invece: "Siamo il centro del centrodestra".

A lui si aggiunge anche Emanuele Morese che afferma: "Una squadra affiatata per Porto San Giorgio: peso politico, ma anche l’azione amministrativa della città. Sentiamo forte la responsabilità di amministrare in maggioranza Porto San Giorgio, e il nuovo circolo sarà determinante per creare un dialogo più stretto con i cittadini. L’inaugurazione del coordinamento di Porto San Giorgio rappresenta un tassello significativo nella strategia di crescita territoriale di Noi Moderati. Con un occhio rivolto alle prossime sfide elettorali".