Nomine ai vertici dell’Ast. Ecco i tre nuovi direttori

A pochi giorni dall’addio di Alberto Carelli alla direzione amministrativa dell’azienda sanitaria di Fermo, si è già chiuso il caso ed è stata colmata anche la lacuna che vedeva vacante pure il ruolo di direttore sanitario. Con le determine numero 300, 301 e 302, a firma del Direttore Generale Ast Fermo, Roberto Grinta, sono stati pubblicati i nomi dei professionisti che ricopriranno gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore socio-sanitario, nel ruolo che è stato di Simona Bianchi, ricoperto ad interim da Andrea Vesprini, è stata nominata Elisa Draghi che ha già dimostrato la sua competenza nel ruolo di direttrice ospedaliera. Nel ruolo che era di Carelli arriva un manager di lungo corso, già alla guida dell’area vasta di Ascoli, Massimo Esposito, mentre Alberto Franca, l’ingegnere che da anni guida tutto il settore tecnico dell’azienda sarà direttore socio sanitario. Figure di alto profilo professionale, ognuna con caratteristiche specifiche per gli importanti ruoli che saranno chiamati a ricoprire. Il direttore sanitario e quello amministrativo secondo quanto stabilito già dal Decreto legislativo 502/92 e il direttore socio sanitario con una funzione di coordinamento con le attività sanitarie e sociali collaborando con i vari dipartimenti territoriali, extraospedalieri e transmurali. Sono praticamente già al lavoro, tante le partite aperte, a partire dall’apertura dei due nuovi ospedali, quello di Amandola e quello di Fermo, ma anche tutte i bandi, i concorsi, le assunzioni di personale e tutta la strada che Fermo deve recuperare. La fretta era del tutto necessaria dunque, lo chiedeva il territorio che si è visto portar via, da un giorno all’altro, un professionista come Carelli che era nel pieno delle sue funzioni. C’è da rimettersi in moto, dunque e ritrovare serenità, da subito. Mercoledì i nuovi direttori si presenteranno nel corso di una conferenza stampa, per far capire dove andrà la sanità fermana.