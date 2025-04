"Non voglio andare a scuola". E salta giù dalla finestra

"Mamma, oggi non voglio andare scuola". "Come non vuoi andare a scuola? Ci devi andare assolutamente". Un botta e risposta tra madre e figlio di 13 anni, poi la lite e il ragazzino che sale sulla finestra e salta, facendo un volo di circa cinque metri. Un episodio da far accapponare la pelle che, fortunatamente, si è risolto senza gravi conseguenze visto che il 13enne se l’è cavata con la frattura di una gamba e niente di più.

E’ accaduto ieri mattina a Salvano di Fermo, dove la vicenda è scaturito a causa di una discussione tra la madre e il figlio che non voleva andare a scuola. Erano da poco passate le sette quando il 13enne, dopo essere stato svegliato dalla mamma per prepararsi alla mattinata scolastica, ha iniziato a manifestare la volontà di voler rimanere a casa. Da qui la discussione tra i due, culminata con un gesto per certi versi incomprensibile: il ragazzino è salito sul davanzale della finestra ed è saltato.

Il genitore, nonostante la scena agghiacciate, ha trovato la forza di lanciare immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo. Vista la dinamica dei fatti, i soccorritori hanno disposto il trasferimento in eliambulanza del 13enne all’ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona.

Il ragazzino che è rimasto sempre vigile e cosciente, non corre pericolo di vita, e se l’è cavata con una frattura ad una gamba. Sul posto anche i carabinieri che, dopo aver parlato con la madre del ragazzino, hanno ricostruito la dinamica dei fatti, facendo così emergere il motivo per cui il 13enne è saltato dalla finestra della sua abitazione.

Fabio Castori