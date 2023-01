Nuova collezione di Brosway in vetrina a Vicenza

Si è conclusa con successo la partecipazione di Brosway alla prima edizione del 2023 di VicenzaOro, la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e gioielliero. Brosway ha presentato, in anteprima assoluta, la nuova collezione di gioielli in argento e zirconi colorati Fancy che, verrà distribuita nei punti vendita autorizzati, a partire dalla prossima primavera. "La nuova collezione di gioielli Fancy of Brosway – spiega l’azienda – consente di creare, personalizzare e illuminare ogni outfit con una tonalità diversa, permettendo di esprimere se stessi in modo unico e originale. Lo stand dedicato è stato progettato per riflettere il concetto chiave della collezione: otto palette di colori, atmosfere vibranti e luminose enfatizzate da scenografie cromatiche molto impattanti, hanno permesso di creare un’esperienza visiva immersiva che ha attirato l’attenzione dei visitatori e li ha incoraggiati a scoprire di più sui gioielli e sul marchio".

L’importanza degli eventi fieristici a livello internazionale rimane una priorità per i marchi di Bros Manifatture: dopo il grande apprezzamento per la presenza di Brosway Italia ad Atlanta Market Gift, la partecipazione a Vicenzaoro rappresenta un altro osservatorio privilegiato per conoscere le ultime tendenze in fatto di stili e design nel mercato orafo gioielliero. Prossimi appuntamenti il 24 febbraio in Germania per Inhorgenta Munich e il 2 giugno in America per JCK Show Las Vegas.