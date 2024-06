Nuove aree di sosta disponibili:: "Apriamo due aree parcheggio"

L’assessore alla viabilità Marco Tombolini annuncia: "Apriamo due aree parcheggio a nord". Saranno disponibili nei prossimi giorni per la sosta. "Abbiamo ottenuto questi spazi grazie alla disponibilità di un privato, che ha concesso gratuitamente i propri terreni – spiega l’assessore –. Saranno adibite a parcheggio due aree vicine: si trovano nella parte nord di viale della Vittoria, una all’incrocio con via Trento e una con via Castelfidardo. Nei prossimi giorni gli operai del Comune completeranno i lavori utili all’apertura, dal taglio del verde alla predisposizione della segnaletica".

La disponibilità dell’interlocutore nei confronti del Comune ha tenuto conto delle necessità che ha la città soprattutto nei mesi estivi: per questo i due parcheggi saranno garantiti sia per l’anno corrente che per il 2025 "Come abbiamo sempre sostenuto – prosegue Tombolini – Porto San Giorgio necessita di questi spazi utili a compensare la particolare conformazione urbanistica. Continueremo nella ricerca di simili soluzioni".

Inoltre, negli scorsi giorni, sono stati reintrodotti i parcheggi in via Le Marine, una misura resa possibile dopo la reintroduzione del doppio senso in via Trento e il divieto di transito

sulla stessa via dei mezzi pesanti.