Nuovo impianto di illuminazione, gestione da aggiornare

"Nel lungo periodo che sta intercorrendo tra la fase di avvio e quella di conclusione del procedimento di partenariato pubblico-privato avente ad oggetto ’Adeguamento normativo, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione’, ancora oggi ‘sub judice’ (entro questo mese è in programma al Tar l’ennesima udienza a che si trascina da tre anni delle società Ottima e Menowat che si contendono l’appalto dei lavori). Di fatto nel contrattempo relativamente agli impianti della pubblica illuminazione si sono concretizzate circostanze socio-economiche e che impongono di procedere ad una rivalutazione dell’interesse pubblico sul piano di gestione e manutenzione degli impianti in questione". E’ quanto riportato nella relazione tecnica che la Giunta ha approvato, ritenendo doveroso operare una nuova valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel partenariato a seguito del mutamento della situazione non prevedibile al momento dell’avvio del provvedimento. Preso atto che la complessità delle analisi da effettuare richiede anche l’eventuale apporto di competenze specialistiche si autorizza l’impegno di spesa nei limiti delle risorse assegnate con l’approvazione del bilancio di previsione. Pertanto la Giunta ha deciso di disporre che "il settore servizi tecniciprovveda ad analizzare gli elementi del partenariato rispetto al nuovo quadro esigenziale dell’Ente, sia in termini di erogazione dei servizi che di ottimizzazione delle risorse". Tre gli aspetti salienti: l’opportunità di valutare una gestione unitaria di servizi per la comunità quali pubblica illuminazione e gestione del calore; l’eventualità di integrare gli interventi secondo i criteri evoluti di smart city; la possibilità di contenere la spesa pubblica mediante un affidamento ’in house’.