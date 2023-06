Occhiali in dono Ok per 23 paia

Delle 200 paia di occhiali donate da VisionOttica Planet e dal titolare, Giuseppe Sardella, al Comune di Montegranaro perché venissero regalate a coloro che ne avessero bisogno e che magari si trovano nella impossibilità di far fronte alla spesa, ne saranno consegnate solo 23. Tante sono state le richieste ritenute ammissibili (solo due rigettate perché non rispondenti ai criteri) in risposta all’avviso e pubblicate sulla pagina Fb o sul sito del Comune. I beneficiari hanno 90 giorni di tempo per presentarsi (su appuntamento allo 0734 890299) al negozio e farsi consegnare gli occhiali completi di lenti oftalmiche monolocali. Vista la grande disponibilità di occhiali che resta al Comune, non è escluso che possa essere pubblicato un ulteriore avviso per assegnarne altri a cittadini (con reddito Isee non superiore a 12mila euro, over 70 e under 14) che vorranno cogliere l’opportunità di avere un paio di occhiali gratuitamente.

m. c.