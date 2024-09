Oggi l’ultimo saluto a Roberto Badalini

A distanza di una settimana dall’improvviso decesso a soli 49 anni, di Roberto Badalini, per tutti dj Roby, sono stati fissati i funerali che si terranno oggi, alle ore 17, nella chiesa di San Pio X, nel quartiere di Marina Picena. La scomparsa di Dj Roby avvenuta mentre si trovava al ‘Murri’ di Fermo per alcuni controlli medici, aveva destato profondo sconcerto e lasciato un grande vuoto pieno di sincero dispiacere e di rammarico tra i tantissimi che conoscevano questo ragazzo speciale, animato da una sana, travolgente e contagiosa passione per la musica. Innumerevoli sono state sui social le espressioni di cordoglio e di affetto, così come i ricordi, gli aneddoti più esilaranti, i video che lo vedevano protagonista e che hanno strappato amari sorrisi e un’enorme tristezza per una morte sopraggiunta troppo presto che ha portato via un personaggio che resterà nella memoria cittadina. Tanta la vicinanza manifestata verso la mamma, il fratello e la sua famiglia con l’adorata nipote. La camera ardente sarà allestita nella tarda mattinata di oggi presso l’obitorio dell’ospedale ‘Murri’ dopodiché, nel pomeriggio, la città si stringerà intorno alla bara per l’estremo saluto al dj Roby.