Omaggio a Saccioni per i settant’anni di attività

Settant’anni di attività al servizio del turismo. Targa a Gino Saccioni (Aviorama) da parte del sindaco Vesprini e dell’assessore al turismo, Giampiero Marcattili: ’Fedeltà al lavoro e grande professionalità dimostrata nel corso di 70 anni di attività’.

È la motivazione riportata sulla targa che il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore al turismo e commercio Giampiero Marcattili hanno consegnato ieri in Comune a Gino Saccioni. È il titolare di Aviorama, agenzia viaggio tra le più longeve nel panorama regionale. Il primo cittadino ha ripercorso le principali tappe dell’azienda, presente in corso Garibaldi dal 1953.

"In tutti questi anni abbiamo lavorato ininterrottamente in città rimanendo agganciati al trend – ha riferito Saccioni – . Ci siamo mantenuti organizzati in un settore che ha visto più volte cambiare sia la domanda che l’offerta, anche a seguito di fatti geopolitici mondiali. Questo è stato fondamentale in periodi storici molto difficili, soprattutto dopo l’attacco alle torri gemelle. Ora il turismo si sviluppa sulle esigenze dei viaggiatori".