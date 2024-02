Omicidio Marini, pena ridotta per Paolo Finucci: aveva accoltellato l'amico Piccolo colpo di scena nel procedimento per il delitto di Belmonte Piceno. Il 53enne di Piane di Montegiorgio ucciso a coltellate per presunti motivi di gelosia. Due anni e due mesi in meno al killer in appello