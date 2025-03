Ortenzi: "Per noi sarà una bella occasione"

Passaporti pronti e biglietti quasi in mano per la Yuasa che si prepara a vivere un’esperienza speciale con il Torneo Internazionale a Dubai, partenza prevista ad inizio della prossima settimana. Un’avventura da prendere con il piede giusto come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi. "E’ una bella occasione per noi che abbiamo definito come l’opportunità di misurarsi con nuove squadre. Per noi come società è una prima volta ed è un premio farlo in un contesto come quello di Dubai. Siamo curiosi di vedere diverse cose. Innanzitutto il nostro approccio a questa esperienza ma anche come saremo in grado di esprimerci in questo contesto internazionale, contro squadre magari costruite con altri presupposti".

Torneo interessante e bellissimo da vivere ma anche da usare, questo l’aspetto decisamente più importante, in vista dei play-off per il quinto posto in programma proprio nel mese di aprile e che mette in palio un pass per l’Europa, precisamente per la prossima Challenge Cup. Ma arrivano appunto in una fase della stagione in cui molte energie fisiche e nervose sono state spese. "Questi play-off sono un momento particolare della stagione e ci dobbiamo confrontare con la squadra. Mettere un altro obiettivo, dopo quello magnificamente raggiunto della salvezza, non è mai scontato. Bisogna fare in modo che questa fase della stagione, assolutamente guadagnata sul campo, non sia un peso per il gruppo ma diventi uno strumento per consolidare la nostra presenza sul territorio da un lato e ci permetta di conoscere meglio alcune dinamiche di questo campionato. Ci sarà anche la possibilità, perché è giusto pensarla anche in questo modo, di dare un pò di spazio a chi magari in stagione ne ha avuto meno. Tutto va inquadrato nell’ottica giusta e corretta, affrontando l’esperienza che ci attende col sorriso di chi vuole provare comunque a portarsi via sempre qualcosa".

Ma per arrivarci nel migliore dei modi c’è da approcciare nel modo giusto il Torneo di Dubai anche per arrivare nel modo giusto al clima gara proprio quando le gare conteranno: "A Dubai c’è da fare un’esperienza da vivere ripeto come un premio ma anche con la voglia di portar via sempre qualcosa. Questa è una squadra con dentro tanti agonisti che anche quando giocano partite un po’ così non ci stanno mai a perdere, vogliono sempre vincere e fare il massimo possibile. Sono convinto che anche lì, se si presenterà l’opportunità, ci faremo trovare pronti".