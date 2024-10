Osteoporosi: in programma il convegno con i medici

Inner Wheel e Soroptimist International d’Italia, organizzano domenica alle ore 17 nella sala Max Salvadori della Società Operaia di Porto San Giorgio un seminario su ’La Medicina di genere, Osteoporosi: malattia silenziosa’. L’osteoporosi, infatti, colpisce prevalentemente le donne, e rappresenta una malattia di rilevanza sociale. Per tale motivo le due Associazioni di donne volontarie, impegnate da anni a migliorare la qualità della vita delle donne in tutto il mondo, desiderano fare informazione su una tematica che riguarda la salute ed il benessere di gran parte della popolazione femminile. I due Club ritengono importante parlare del rischio di questa malattia e delle misure preventive che possono essere adottate. Sono stati invitati, al riguardo, due qualificati medici: il dottor Pietro Scendoni, specialista in reumatologia e il dottor Domenico Cognigni, dietologo. Scendoni parlerà in modo specifico dell’osteoporosi, di come si forma la malattia, della sua diagnosi e della terapia; Cognigni parlerà dell’impatto dello stile di vita sulle malattie croniche come, appunto, l’osteoporosi. Partendo da una ricostruzione storica arriverà ad analizzare le criticità dello stile di vita attuale e dell’influenza dell’ambiente sulla salute, suggerendo, attraverso un colloquio con il pubblico, la migliore alimentazione e attività fisica per ottenere uno stato di benessere e invecchiare in salute.