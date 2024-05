Palazzina allagata per la seconda volta. Incubo dei residenti di via Properzi

La palazzina sita in via Properzi angolo via Sacconi ancora sottacqua, Era già accaduto circa un mese fa, come avemmo modo di riferire, insieme alle dichiarazioni di protesta dei residenti che dicono di temere il comportamento un po’ strano dell’inquilino del terzo piano, a cui attribuivano l’allagamento di un mese fa con acqua copiosa che scendeva per le scale e invadeva i loro appartamenti e di cui hanno riferito alle forze dell’ordine, le quali conoscendo il personaggio, comprendono la loro ansia e preoccupazione. Mettendo a confronto la dinamica dei due allagamenti combaciano solo per quanto riguarda la sorgente d’acqua e cioè l’appartamento del terzo piano. Per il resto si differenziano di molto per le modalità di svolgimento: il primo è avvenuto verso la mezzanotte di un mese fa, il secondo verso il mezzogiorno di lunedì scorso; nel primo il titolare dell’appartamento del terzo piano era presente, nel secondo assente; nel primo l’uscita d’acqua era dovuta a rubinetti lasciati aperti; nel secondo fuoriusciva dalla lavatrice. In entrambe le circostanze la tanta quantità d’acqua proveniente dal terzo piano che, al pari un mese fa, ha invaso le scale e gli appartamenti sottostanti. Ed è scattato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e il Radiomobile dei Carabinieri di Fermo: "Siamo esasperati – dicono i residenti – è impossibile che nessuno riesce a darci una mano per risolvere questa situazione. E noi viviamo nell’incubo che possa accadere altro anche di più grave",