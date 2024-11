Parte dal Montani la vera rivoluzione green

Al Montani le sfide della transizione ecologica sono già realtà. Se n’è parlato al Festival della Scienza di Genova, la più importante manifestazione del settore, grazie aTeresa Cecchi, docente del corso di Green Chemistry al Montani e Clara Santato, docente presso il Politecnico di Montreal, che hanno spiegato al grande pubblico come la chimica dei materiali, ideata e realizzata, possa rivoluzionare il destino dei rifiuti derivanti dall’architettura digitale intangibile delle nostre vite, sempre più permeate di elettronica. "La scienza si intreccia con l’etica e con la geopolitica. I metalli preziosi rischiano di essere ’sparecchiati’ dalla tavola periodica, data la loro richiesta crescente nella transizione energetica e digitale in atto. Attualmente vengono recuperati in bassissima percentuale con processi aggressivi e pericolosi. Dato il fato spesso illegale che i rifiuti elettronici incontrano in Africa, il recupero green dei metalli nobili è una delle grandi sfide mondiali, tema del primo e più longevo Festival Scientifico in Italia" – spiega la docente Cecchi– . Possiamo recuperare Oro, Palladio, Rutenio usando scarti alimentari innocui, senza degradarne la funzionalità in elettronica. Al Montani ci abbiamo lavorato per 9 anni sperimentalmente, con corsi extracurricolari. I nostri studenti vinsero il primo premio Invfactornel 2016. Poi dallo scorso anno tali attività sono entrate nel corso curricolare di Green Chemistry. E’ implicito un imperativo categorico per la docenza: bisogna insegnare agli studenti a mettersi in gioco con il coraggio di pensare in modo diverso, per trovare soluzioni sostenibili". In virtù di un accordo firmato con il Politecnico di Montreal, il gruppo di ricerca di Clara Santato ha potuto realizzare l’elettronica circolare riutilizzando i preziosi recuperati per la fabbricazione di transistors: "Abbiamo affinato la procedura e presentato i risultati alla comunità scientifica internazionale nei più prestigiosi congressi, da Boston a Sendai".