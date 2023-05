Parte la pulizia della spiaggia Rimuovere barche e attrezzature

Considerata la necessità di procedere alla pulizia delle spiagge libere e verificata la presenza sulle stesse di numerose piccole imbarcazioni, tavole a vela, pali e reti di beach volley ed altre attrezzature e materiale vario in stato di abbandono la cui presenza, non consentita, costituisce intralcio alla necessaria opera di pulizia degli arenili che il Comune sta effettuando, l’ufficio comunale competente ha emesso un’ordinanza per rendere noto che a partire dal giorno 22 maggio 2022, personale e mezzi del Comune procederanno alla pulizia degli arenili destinati al libero generale uso (spiagge libere) ed ordina a tutti i proprietari di piccole imbarcazioni, windsurf, pattini e materiale vario ivi abbandonato di rimuoverli entro la data di inizio delle operazioni di pulizia. Ordina altresì a tutti i concessionari degli stabilimenti di depositare, in cumuli, il materiale di risulta delle pulizie di ciascun complesso balneare, con esclusione di materiale inerte (blocchi di cemento, frigoriferi, ecc….) a ridosso del limite esterno della concessione, in prossimità della battigia. La stessa ordinanza avverte che qualora decorsi tre mesi dalle operazioni di rimozione, i proprietari non curino di ritirare le cose rimosse, i beni saranno considerati ritrovati sul pubblico demanio marittimo e sottoposti a sequestro. I contravventori all’ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati nei termini di legge.