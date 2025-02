Partita aperta, poi il crollo finale. C’è la contestazione del Recchioni

fermana

1

notaresco

4

FERMANA (4-3-3): Perri 4; Casucci 5, Tafa 5, Karkalis 5, Tomassini 5 (24’ st Brandao sv); Romizi 5,5 (37’ st Perez sv), Etchegoyen 5,5, Mavronmmatis 5 (24’ st Sardo 5,5); De Silvestro 5,5, Bianchimano 5,5, Pinzi 5. All. Brini

NOTARESCO (3-5-2): Cervellera 7; Ferri 6, Formiconi 6,5, Quacquarelli 6,5 (24’ st Pulsoni 6); Forcini 6,5 (34’ st Intinacelli sv), Di Bartolo 6,5, Arrigoni 7, Di Cairano 6,5 (18’ st Kapnidis 7,5), Ciuti 6,5; Sall 7 (28’ st Di Sabatino sv), Infantino 7,5 (45’ st Belli sv). All. Silva

Arbitro: Losapio di Molfetta 5

Reti: 9’ Sall, 22’ Romizi, 20’ st Infantino, 34’ st Kapnidis, 44’ st Kapnidis

Not – spettatori 1.112. Ammoniti Di Bartolo. Recupero 0’ + 5’

Finale amarissimo con il poker del Notaresco e la contestazione del pubblico gialloblù per una sconfitta che pesa enormemente. Gara tesa fin dall’inizio, la posta in palio è molto alta e si sente tantissimo in campo. La partenza è più spavalda da parte della squadra ospite con Tafa che ci mette il fisico per stoppare la conclusione praticamente a colpo sicuro di Infantino. Pochi minuti dopo arriva il vantaggio del Notaresco: Karkalis viene attaccato in maniera pesante da Infantino, ma non viene segnalato il fallo tra le proteste locali, Infantino si invola e centra per Fall, aiutato anche da un mezzo liscio di Casucci, la mette dentro. Proteste che non portano però a nulla. Fermana scossa che non riesce a creare pericoli con Perri al ventesimo che alza sopra la traversa su Forcini. Ma in un minuto poi cambia la gara. Prima la rete di Ferri in girata viene annullata per un precedente fallo su Bianchimano, poi sul ribaltamento punizione per i canarini. Palla morbida di De Silvestro, ne nasce una mischia risolta da Romizi in scivolata. Fermana che prende fiducia ma è ricacciata dietro dal contropiede di Sall che viene stoppato in angolo in extremis. Sul fischio finale della prima frazione di gioco occasione per Quacquarelli.

Nella ripresa Fermana che prova a spingere e un paio di volte ci si deve mettere Cervellera ma il Notaresco è pericoloso e il colpo di testa di Infantino vale il 2-1 per gli abruzzesi che poi calano dal cilindro l’asso Kapnidis che nel finale di gara pizza una doppietta micidiale.

Roberto Cruciani