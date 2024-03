Per la Fermana è quasi l’ultima spiaggia: "Ci crediamo, insieme possiamo farcela"

Tutto pronto per Fermana-Sestri Levante. L’ultima spiaggia è arrivata. Fischio d’inizio alle ore 18:30 al Bruno Recchioni. Alla squadra di mister Mosconi servono assolutamente i tre punti per mantenere vivo il sogno playout. In settimana la partita è stata caricata nel migliore dei modi, la squadra è pronta e vuole regalare speranza ai suoi tifosi. Alla vigilia del match, l’allenatore della Fermana Mosconi ha parlato del momento dei gialloblù ai microfoni del club: "Abbiamo fatto una settimana bella importante, lavorando nel modo giusto sia a livello fisico che tattico. C’è grande voglia e applicazione da parte dell’intero gruppo. Ci attende una squadra importante e che gioca bene. Ma per noi chi abbiamo di fronte cambia poco: anche avessimo di fronte il Barcellona è importante superare i nostri standard, andare sopra le righe perché in questo modo possiamo avere l’ambizione di portare a casa un grande risultato". I concetti tattici e mentali sono gli stessi spiegati nella conferenza di presentazione e applicati nella scorsa partita contro il Pineto. In campo gioco sempre verticale e pressing asfissiante, nella testa pochi calcoli. Bisogna vincere, il mezzo conta poco. Il mister ha poi parlato degli avversari, che arrivano a Fermo dopo la vittoria casalinga nello scontro diretto contro la Recanatese: "Il Sestri Levante tatticamente è perfetto, ha grande lucidità, vengono da un periodo estremamente positivo e sono gasati dai successi ottenuti a Rimini e contro la Recanatese. Hanno certezze importanti che dobbiamo togliergli a prescindere dagli interpreti che ci saranno. Si portano dietro grande fiducia, anche grandi certezze nel palleggio e si conoscono bene; faccio i complimenti al loro mister Barillari. Si vede che hanno grande sicurezza, si divertono in campo, l’impronta che ha dato loro è evidente con un impianto base molto ben definito. Questa è la loro forza ora aumentata grazie agli ultimi successi ottenuti".

La Fermana deve seguire il modello dell’ultimo Sestri Levante per togliersi di dosso qualche insicurezza: "Così dobbiamo fare noi, arrivare al successo per alimentare la fiducia e andare a crederci tutti insieme. Non possiamo guardare troppo avanti. Al momento l’unica cosa che abbiamo in mente è solo il Sestri Levante, uno step alla volta. Concentriamoci esclusivamente su di loro, noi dando il massimo in campo e con il sostegno del nostro pubblico". Mosconi chiama a raccolta tutto il pubblico, come fatto in settimana anche dal club sui social: "È la gara di tutta Fermo, ci dobbiamo credere tutti e aiutarci tutti insieme. Questo è il momento per compattarsi ancora di più. Tutti uniti e tutti insieme". I tifosi risponderanno presente all’appello dell’allenatore e a quello della propria fede. L’ultima spiaggia è arrivata, bisogna conquistarla.

Filippo Rocchi