Petkovic: "E’ stata una stagione incredibile"

Si allena a buon ritmo la Yuasa Battery Grottazzolina anche se lo sta facendo con la mente libera e con il sorriso sul volto dei suoi attori protagonisti che hanno compiuto la grande impresa della salvezza ma soprattutto hanno estremamente voglia di non fermarsi e vivere al top il finale di stagione. E domani si alza in volo l’aereo diretto da Bologna alla volta di Dubai, prima grandissima esperienza all’estero per la Yuasa che ha tutta l’intenzione di mettere in cascina esperienza importante per il proprio futuro. Anche se in rosa ci sono giocatori che esperienza in campo internazionale ne hanno da vendere e uno dei primissimi sulla lista è senza dubbio l’oppostone serbo Dusan Petkovic, il braccio armato della Yuasa nei momenti chiave della stagione. Al netto di qualche infortunio, Dusan ha messo la sua firma in calce sulla salvezza della Yuasa. Nei momenti chiave delle sfide importanti la palla pesante va all’opposto e lui ha sempre puntualmente risposto presente. Ora l’attenzione di Dusan e dei compagni è su questo torneo anche se di tempo davanti non ce n’è moltissimo.

"Effettivamente non abbiamo in questo momento tanto tempo per preparare questo torneo dopo una stagione incredibile – sottolinea Petkovic - ma andiamo a Dubai con grande voglia ed energia, il nostro obiettivo è quello di giocare bene e portare in campo la nostra pallavolo migliore. E di solito quando ci proviamo a giocare la nostra pallavolo, riusciamo anche a vincere. Sappiamo bene che il livello sarà importantissimo ho visto che ci sono due formazioni russe, una francese ma anche Padova che conosciamo molto bene. E’ sicuramente un gran bel torneo da affrontare".

Giocare bene, fare esperienza e vivere contesti diversi dal solito aiuta ad alzare il livello. Ma soprattutto c’è anche il bel clima che si respira nello spogliatoio a fare in modo che si possa mantenere il livello di allenamenti e partite molto alto perché poi aprile sarà ancora un mese di campionato tutto da vivere. "Quello di Dubai sarà anche senza dubbio un buon modo per tenere alto ritmo e attenzione in vista del play-off – conclude Petkovic - E in questo momento anche il clima della spogliatoio è veramente molto bello, grande entusiasmo da parte di tutti per la salvezza raggiunta e in questo clima è bellissimo allenarsi e giocare". Parola di Petkovic.