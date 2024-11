Piazza Mentana: dopo anni si attende l’inizio dei lavori

Era il mese di giugno 2023 e l’ amministrazione comunale dichiarava alla stampa che i lavori di riqualificazione di piazza Mentana sarebbero stati appaltati "dopo l’estate 2023". Dopo un anno, presentazione di un un nuovo progetto a luglio 2024 con la promessa di iniziare i lavori ad ottobre di quest’anno, cioè dopo l’estate 2024. Qualcuno li ha visti? Non solo, ma le ultime notizie lasciate trapelare dal palazzo in merito ai lavori di piazza Mentana sono a dir poco sconcertanti: riferiscono infatti che l’amministrazione e la soprintendenza avrebbero ravvisato la necessità di rivedere ancora una volta il progetto per trovare una sistemazione la meno impattabile possibile per il gazebo che da molti anni occupa un angolo della piazza. Per tale motivo e per quelli che sono i tempi di redazione di un progetto, l’inizio dell’intervento scivolerebbe a dopo l’estate 2025. Che dire? Non ci sono parole...E pensare che il progetto esecutivo della Piazza era stato lasciato in eredità dalla passata amministrazione, insieme ai fondi necessari per realizzarlo Sarebbe stato sufficiente appaltare i lavori e oggi avremmo avuto la nuova piazza.