Pioggia di medaglie per i giovani judoka della New Life

Ancora una buona prestazione dei judoka della New Life di Porto San Giorgio al trofeo Spiagge di velluto svoltosi a Senigallia. Grande il bottino dei giovanissimi atleti sangiorgesi: primo posto per Alessandro Bellacicco nella sua categoria, secondi posti per Federico Bellacicco, Lorenzo Salvatore Potenza e infine due terzi per Leonardo Bellacicco e Francesco Rinaldi. Soddisfatto Giovanni Nataloni, presidente della New Life e anche allenatore dei giovanissimi judoka che si è voluto congratulare con loro per la splendida prestazione. Chiunque volesse avvicinarsi a questo sporto può farlo recandosi presso la palestra della New Life che si trova al lungomare Gramsci nord nella struttura del grattacielo.