Polemica sulla mostra: "Costosa"

Per il Pd è esorbitante la spesa che l’amministrazione comunale ha previsto per la mostra fotografica ‘Le Marche – Fotografia contemporanea nella terra dei grandi maestri’ che sarà allestita, in autunno, a Villa Baruchello. Fermo restando il giudizio positivo sull’iniziativa, il Pd elpidiense si concentra sulla spesa totale "che si aggira sui 120mila euro, comprensivi di una parte ottenuta dal finanziamento regionale (oltre 56mila euro, ndr) avendo partecipato a uno specifico bando, di una parte di contributo comunale e di sponsorizzazioni". Doverosa la precisazione. Ma per il Pd "la cifra sembra spropositata, anche raffrontandola con le somme impegnate da Comuni marchigiani per organizzare mostre di fotografi di fama mondiale come Steve McCurry (Ancona, Mole Vanvitelliana, 2018) o Robert Doisneau. In quest’ultimo caso, per 50 opere del celebre fotografo pioniere della fotografia di strada e del reportage, il Comune di Senigallia nel 2018 impegnò 40mila euro". A meno che non "sia stata valutata la possibilità che le foto vengano poi lasciate al Comune. Né è chiaro se le immagini, visto il rilievo internazionale della mostra, siano coperte da assicurazione o se è il Comune a sostenere le spese delle foto che viaggeranno verso New York e altre destinazioni".

E ancora: non è stata coinvolta la Fototeca provinciale (accreditata a livello nazionale) "che non viene citata, né compare un patrocinio morale mentre sarebbe stata utile per la promozione della mostra". Sul curatore della mostra: "Pur avendo un curriculum di tutto rispetto in materia è strano che ricopra un ruolo nella Commissione al turismo sulla quale abbiamo in più occasioni evidenziato le nostre perplessità. Speriamo che questi organi non siano necessari solo per l’assegnazione di incarichi e/o ruoli, anche remunerati, e non per i veri intenti delle commissioni". Pungente il dato politico con il Pd che evidenzia l’assenza dell’assessora alla cultura, Elisa Torresi alla presentazione della mostra "dove, ancora una volta, è emerso il capogruppo Giorgio Marcotulli che si è preso le copertine ‘scavalcandola’. Assessore che si dimostra più adeguata a presenziare feste ed eventi vari e latita sull’aspetto amministrativo tanto che siamo in attesa di capire quale contributo stia dando alla giunta".

Marisa Colibazzi