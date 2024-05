Premio Rosettani a Fausto Leali

L’associazione Quartiere Corva ha deciso a chi consegnare il primo Premio Bruno Rosettani alla carriera e la scelta è caduta su un cantante che ha fatto la storia della musica quale è Fausto Leali. Sarà Leali a inaugurare il Premio che la Corva ha voluto intitolare ad un musicista, cantante e produttore elpidiense, famoso negli anni 50 e 60, e la cui prima edizione si terrà il 28 luglio (ore 21,30), a conclusione della festa del quartiere. Sta dunque prendendo forma questo evento per il quale è stato coinvolto anche il cantautore Michele Pecora, oltre a due brillanti e talentuose giovani promesse del posto: il chitarrista Davide De Luca e la band dei XGiove. Nel cast del Premio anche i Jalisse, Mario Reyes dei Gispsy King e altri nomi sono attesi, per una serata all’insegna della musica, in cui giovani promesse del mondo della musica (che hanno anche il valore aggiunto di essere del posto) si esibiranno accanto a nomi con una lunga carriera musicale alle spalle, ricordando un artista elpidiense che ha lasciato traccia di sé.