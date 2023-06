"Presentato il nuovo brand ‘Marche di Miele’, una sfida per il futuro"

"La promozione del miele italiano, made in Marche in particolare è la nostra sfida per il futuro" ha affermato Giovanni Zucconi, presidente Apif Consorzio piceni e fermani, intervenuto a Fermo al convegno promosso dagli stessi consorzi per parlare dell’importanza del miele e della dichiarata volontà di far conoscere e farsi conoscere oltre regione con questo prodotto e con il brand ‘Marche di Miele’. Nel corso dei lavori, Silvia Alesi ha presentato i progetti nazionali ‘Generazione Honey’ e ‘Alveare Italia’ di Miele in Cooperativa. Presenti anche Claudio Minardi, coordinatore dei consorzi apistici delle Marche, il consigliere regionale, Andrea Putzu e il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. "La settimana scorsa – ha aggiunto Zucconi – abbiamo presentato, a Senigallia, insieme agli altri consorzi associati delle province marchigiane, il nuovo brand ‘Marche di Miele’, alla presenza anche dell’onorevole Mirco Carloni (presidente XIII Commissione Agricoltura alla Camera) e di Luigi D’Erasmo, sottosegretario all’agricoltura e sovranità elementare, oltre all’assessore regionale Andrea Maria Antonini.

"Noi di Apif lavoriamo sulla quantità del miele italiano, e ci facciamo promotori di quello marchigiano che rappresenta l’identità della nostra terra. Facciamo sì che un vaso di miele possa raccontare una storia e portare con sé la passione dei nostri produttori: questa la nostra sfida per il futuro".

"Insomma, dopo una stagione tra le peggiori per l’apicoltura, il settore è pronto a ripartire, con grandi progettualià" ha aggiunto, rimarcando il non facile periodo che sta attraversando un settore in cui le condizioni meteo assumono una importanza particolare e strategica ai fini di una buona raccolta del miele". Nel corso dell’incontro, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai corsisti 2023 di 1 livello sull’apicoltura.

m.c.