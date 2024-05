Preso con la droga nascosta nelle matunde

Aveva occultato un

quantitativo di droga nelle mutande, ma ha dovuto fare i conti con il cane antidroga che ha fiutato la sostanza stupefacente. Alla fine nei guai è finito un 19enne di Civitanova Marche. L’operazione è stata messa segno dai poliziotti della squadra volanti impegnati durante il turno notturno nell’attività di prevenzione e controllo del territorio. Erano da poco passate tre quando gli agenti, transitando nei pressi della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, hanno notato 5 ragazzi uscire dal sottopassaggio che collega via Crispi a via XX settembre e che, alla vista dei poliziotti, si sono allontanati frettolosamente. Tale comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarli per un controllo. Durante tale operazione sono giunti in ausilio anche i militari dell’unità cinofila della Guardia di Finanza che in quel momento transitavano per le vie sangiorgesi. L’attenzione del cane antidroga, è stata attirata, in particolar modo, da uno dei ragazzi, un 19enne italiano residente nel Maceratese il quale, non tentando alcun intento dissimulatorio, ha consegnato spontaneamente un involucro di plastica trasparente con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashcish, occultato all’interno della biancheria intima. Il giovane è stato segnalato per assunzione di sostanze stupefacenti alla prefettura di Fermo e la droga è stata sequestrata.