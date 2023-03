Preso dai carabinieri con la pistola Denunciato un pregiudicato

La sicurezza passa anche attraverso i controlli di chi detiene o trasporta armi. I carabinieri lo sanno e, pertanto, nei giorni scorsi hanno attivato una serie di controlli specifici su strada e nelle abitazioni. Così militari di Sant’Elpidio a Mare hanno denunciato per porto abusivo di arma un giovane pregiudicato di Torre San Patrizio, poco più che ventenne. I carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a un controllo, poi, a seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un tira pugni, illegalmente detenuto. Per lui è scattata inevitabilmente la denuncia a piede libero per la violazione della normativa sulle armi. Analogamente a Petritoli, nel corso del medesimo servizio esteso su tutto il Fermano, i militari della stazione locale hanno avviato delle verifiche su vari detentori di armi. Nel corso dell’attività hanno denunciato un uomo di Amandola, il quale è risultato detentore di varie armi da fuoco, ma una di queste mancava all’appello e non era stata segnalata né come smarrita né come rubata. Si tratta di una rivoltella di cui al momento si sono perse le tracce. L’uomo è stato quindi denunciato e le restanti armi in suo possesso, legalmente detenute, sono state ritirate cautelativamente. Ora i carabinieri indagano per scoprire dove sia finita la pistola e se sia stata utilizzata per mettere a segno qualche colpo o per altre azioni illecite.