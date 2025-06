Prima la demolizione e poi la ricostruzione per l’ex scuola elementare

Il percorso di ricostruzione post sisma 2016, è ancora lungo a Montelparo, che a fronte dell’inagibilità dell’imponente struttura dell’ex convento Agostiniano, può procedere alla ricostruzione e riconversione dell’edificio dell’ex scuola elementare. Finanziata per quasi un milione e mezzo di euro, la realizzazione dell’opera prevede la demolizione dell’edificio esistente sviluppato su tre piani ed un seminterrato, e la sua ricostruzione ex novo sviluppata su un seminterrato e un piano rialzato. Il progetto è nella fase finale di affidamento dei lavori, con immediata assegnazione degli stessi, il cui termine è previsto entro un anno dalla data di inizio. L’edificio è situato all’ingresso del paese e a seguito della riconversione andrà ad ospitare il garage per la rimessa di attrezzi comunali e della Protezione civile, nel seminterrato. Mentre il piano rialzato è destinato ad accogliere la farmacia, l’ambulatorio medico e la sede del Coc (centro operativo comunale). "L’opera – commenta il sindaco Marino Screpanti – permetterà di recuperare spazi da rendere fruibili per i servizi alla comunità, oltre ad incidere sulla riqualificazione del paese, visto che l’edificio in questione, è situato all’ingresso del centro storico". Accanto all’imponete opera di ricostruzione che sta per prendere il via, procedono regolarmente i lavori di ripristino iniziati a gennaio, al Palazzo comunale. Anche questo edificio fu danneggiato dal sisma, è stato finanziato per oltre un milione di euro con ultimazione dei lavori, prevista per il 31 dicembre dell’anno in corso. Non è possibile invece stabilire un tempo di inizio l’ex convento Agostiniano, nel pieno centro storico e composto dal famoso ‘cantinone’, ostello e chiesa. Chiuso dal 2016, la ricostruzione dell’ex convento è in fase conclusiva del progetto di fattibilità su finanziamento approvato per quasi 4 milioni di euro. Prevedere la sua ricostruzione, è ancora difficile.

Paola Pieragostini